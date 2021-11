Renato Sanches si propone al Milan: “Sono pronto e mi piace”

Il centrocampista apre all'ipotesi rossonera

Dichiarazioni importanti che fanno felici i tifosi rossoneri che potrebbero trovare nel 24enne un grande rinforzo per il futuro. Lo stesso Renato Sanches ha poi aggiunto facendo riferimento al suo passaggio passato dal Benfica al Bayern Monaco nel 2016: "Ero troppo giovane, ma oggi mi sento pronto per un grande club". La valutazione del centrocampista classe 1997 è di circa 30 milioni, ma vista la sua situazione contrattuale con l'accordo col Lille in scadenza tra poco più di un anno, potrebbe lasciare la Francia per cifre più ragionevoli cosa che, di questi tempi, non passerebbe inosservata nella dirigenza del Milan.