Rennes, per la Champions il club tenta un difensore della Juventus

La Juventus è già al lavoro non solo per quanto riguarda le entrate, ma anche le cessioni, come quella di Daniele Rugani appena 7 presenze in questa stagione. In Francia ci sono club interessati e in pole secondo France Football ci sarebbe il Rennes che parteciperà alla prossima Champions League per la prima volta nella storia. La prospettiva di essere titolare in un club che gareggia nelle coppe potrebbe convincerlo ma resta un grosso ostacolo: il suo stipendio. Alla Juve Rugani guadagna qualcosa come 4 milioni di euro lordi mensili, cifra impossibile per il club bretone. A meno che il giocatore (26) non accetti di fare un sacrificio enorme per dare una spinta alla sua carriera oggi non in una fase importante.