Retegui, futuro deciso in A: ecco la squadra in pole position

L'attaccante del Tigre, dopo l'esperienza in Nazionale azzurra, potrebbe giocare in Serie A con una squadra particolarmente interessata.

Potrebbe essere in Italia, e per la precisione in Serie A il futuro di Mateo Retegui, bomber del Tigre, reduce dall'esperienza in maglia Azzurra, quella della Nazionale di Roberto Mancini. Il calciatore ha mostrato subito le sue doti da marcatore con due reti in due gare, contro Inghilterra e Malta, e ha attirato l'attenzione di diversi club.

Tra questi, attualmente, in pole position per lui ci sarebbe l'Inter. La formazione nerazzurra sta valutando il da farsi in vista della sessione estiva del calciomercato. La squadra milanese non dovrebbe trattenere Lukaku, il cui prestito col Chelsea scadrà appunto al termine della stagione. Il posto del belga potrebbe essere preso proprio da Retegui che si adatterebbe alle caratteristiche dell'attacco nerazzurro fatto di rapidità, grinta e tecnica.

L'azzurro aveva già parlato della volontà di andare a giocare in Europa per crescere e chissà che l'occasione non possa davvero portarlo non solo in Europa ma proprio in Italia e in Serie A.