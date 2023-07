Retegui saluta il Tigre: “Indosserò questa maglia per tutta la vita”

Mateo Retegui è pronto per una nuova avventura in carriera. L'attaccante ha salutato il suo Tigre in occasione dell'eliminazione della squadra dalla Copa Sudamericana. Il giocatore è ormai prossimo a trasferirsi al Genoa: "Sono un po' triste per il momento che stiamo vivendo. Sono ed ero felice, e indosserò la maglia del Tigre per tutta la vita. Mi sono sentito fortunato a giocare con questi colori e questa maglia. E tornerò. Sono felice, sono un tifoso, tutta la mia famiglia lo è. Devo stare calmo in questo momento", le parole del centravanti italoargentino dopo la sfida disputata dal Tigre contro il Libertad.