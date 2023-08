Retroscena Neymar, il Barcellona ha provato ad ingaggiarlo ma…

Il colpo del mese è il trasferimento di Neymar all'Al-Hilal. Se ne è parlato tanto nelle scorse settimane, accennando anche alla volontà del fuoriclasse brasiliano di fare ritorno al Barcellona. Ma non è stato possibile. A spiegare il motivo per cui O Ney non è tornato a vestire la maglia blaugrana è stato il nuovo direttore sportivo del Barça Deco: "Tutti sono al corrente riguardo l'attuale situazione economica nel club che, purtroppo, ha reso impossibile l'accordo. In verità non c'è mai stata una soluzione in cui Neymar potesse trasferirsi a Barcellona" ha concluso il diesse.