Reus, dispetto allo United: “Non c’è posto migliore di Dortmund per Sancho”

Il calciomercato deve ancora entrare nel vivo, ma si iniziano a circolare i primi rumors. Le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra vorrebbero Jadon Sancho nell’orbita del Manchester United. I Red Devils stanno cercando di programmare una rivoluzione per tornare ai fasti di Sir Alex Ferguson e riabituarsi a vincere a distanza di sette anni dall’ultimo trionfo in Premier League. Tuttavia prima bisogna convincere il Borussia Dortmund e… Marco Reus. Infatti l’attaccante tedesco starebbe facendo di tutto per trattenere in giallonero Sancho. Queste le sue parole alla Bild: “Dovrebbe rimanere ancora uno, forse due anni a Dortmund. A mio avviso, al momento non c’è niente di meglio per lui. Solo dopo potrebbe fare il grande passo, come un giocatore ancora più completo, dopo essersi sviluppato con noi”.