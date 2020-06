Ribaltone Pogba: Solskjaer prepara lo sgambetto alla Juventus

Si preannuncia un’estate particolarmente intensa per Paul Pogba. Il centrocampista francese è sempre più convinto dell’idea di lasciare il Manchester United, con cui il rapporto non è affatto idilliaco. Si andrebbe così delineando un clamoroso divorzio a distanza di quattro anni dal suo ritorno con i Red Devils. In molti si aspettavano grandi cose da questo matrimonio, che però, per il momento, ha fruttato solamente una Community Shield e un’Europa League. Troppo poco per i due protagonisti di questa vicenda.

OFFERTE

Del resto ci sono anche le sirene del mercato pronte a distrarre il giocatore. Tra tutte le pretendenti spicca la Juventus. I bianconeri sembrano i più vicini all’acquisto di Pogba, anche se persiste una certa differenza tra domanda e offerta. Dal canto suo, il francese, campione del mondo nel 2018, gradirebbe il ritorno a Torino, dove è riuscito ad affermarsi tra il 2012 e il 2016, conquistando quattro scudetti e due Coppe Italia.

RIBALTONE

Tuttavia, secondo quanto riportato da Footmercato.net, la Juventus rischierebbe di subire una clamorosa beffa. Infatti il Manchester United vorrebbe convincere a ogni costo Pogba a rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Addirittura si sarebbe mobilitato in prima persona il tecnico Ole Gunnar Solskjaer. Basterà a trattenere l’eclettico centrocampista?