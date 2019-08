Ribery carico: “Pronto per una nuova sfida”. Toni lo stuzzica: “In Italia?”

Franck Ribery sembra ormai deciso sul suo futuro. Almeno a giudicare dalla frase sibillina pubblicata sui social. L’esterno francese ha postato un enigmatico “Pronto per una nuova sfida”. Già, ma quale sfida? Luca Toni ha provato a modo suo a sondare il terreno, punzecchiando l’amico ed ex compagno ai tempi del Bayern Monaco: “Fratello mio, grande giocatore! Vieni in Italia?”. Il tutto con tante risate da parte dell’ex centravanti campione del mondo nel 2006 proprio contro la Francia di Ribery. L’esterno si è limitato a sorridere, ma non ha smentito l’ipotesi di concludere la sua carriera in Italia. La Fiorentina sogna il grande colpo per provare a vivere una stagione nuovamente da protagonista.