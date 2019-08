Ribery, futuro in Serie A ancora possibile: ecco dove andrà

Frank Ribery può ancora sbarcare in Italia. L’attaccante francese ex Bayern Monaco è ambito da diversi club in Europa, ma i rumors che lo vorrebbero in Serie A sembrano aumentare. La Fiorentina si era fatta avanti e la pista, che fino a poche ore fa sembrava essere tramontata, sembra essersi riaccesa.

Secondo quanto riporta Sky, la Viola è in pole position per l’esperto esterno classe 1983. Già nelle prossime ore Ribery potrebbe fare la sua decisione. Le ultime offerte ricevute, Dinamo Mosca e Spartak non convincono e la Fiorentina sembra poter essere la meta più giusta per lui. Insieme a Federico Chiesa e Kevin Prince Boateng, il francese andrebbe a formare un tridente di assoluto rilievo. I tifosi sperano e tra pochi giorni potrebbero vedere il loro sogno realizzarsi…