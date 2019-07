Ribery ha deciso il suo futuro: niente Monaco, ecco dove vuole giocare

Niente da fare per il Monaco, che aveva sperato di ingaggiare lo svincolato Frank Ribery. Il francese ha detto di no perchè sogna di tornare all’Olympique Marsiglia dove aveva già giocato dal 2005 al 2007.

Stando a quanto afferma L’Equipe, infatti, sul francese sarebbero diversi i club in tutta Europa interessati ad ingaggiare l’ex Bayern Monaco, ma Ribery, classe 1983, da svincolato vorrebbe scegliere personalmente dove andare. Ecco il perché del no secco al Monaco che aveva sondato il terreno. Stando al quotidiano francese, l’esterno vorrebbe solo il Marsiglia, club nel quale era esploso e in cui vorrebbe finire la sua carriera.