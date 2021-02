Ribery, sogno Monza grazie a… Boateng

Il Monza di Adriano Galliano e Silvio Berlusconi non è ancora sazio. Dopo aver messo a segno una serie di colpi di mercato col chiaro intento di essere promossi in Serie A, i dirigenti stanno ancora adoperandosi in ottica futura. In caso di promozione nel massimo campionato, ecco la pazza idea Franck Ribery.

Ribery al Monza in caso di “A” grazie a Boateng

Secondo un’indiscrezioni di mercato di France Football, il Monza potrebbe essere in cima alle preferenze di Ribery nella prossima stagione. In caso di Serie A, i brianzoli potrebbero contare sulla voglia del francese di mettersi in luce con un suo grande amico: Kevin-Prince Boateng. Sarebbe prioprio l’attaccante ex Milan l’arma in più di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi per portare l’esperto giocatore in squadra. Prima, però, c’è da conquistare la promozione nel massimo campionato. Poi, sognare non costerà nulla…