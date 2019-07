Ribery torna a casa? Potrebbe essere in Francia il futuro dell’ex Bayern

Australia o Inghilterra? Nessuna delle due. Così, quantomeno, parrebbe. Franck Ribery, terminata l’esperienza straordinaria al Bayern Monaco, con cui ha vinto oltre 20 trofei in dodici stagioni, potrebbe ritornare all’Olympique Marsiglia, formazione con cui si fece conoscere al grande pubblico fra il 2005 e il 2007. Lo riporta L’Èquipe, affermando che l’esterno offensivo al momento si trova nella città francese ed è stato ascoltato in Tribunale per una controversia fra sé e l’agente del Lussemburgo Bruno Heiderscheid per commissioni che non gli sarebbero state pagate per il trasferimento al club bavarese nel 2007. Il classe 1983 non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e nemmeno di “svernare” negli Stati Uniti, in Cina o in Oceania. Vuole essere ancora protagonista in territorio europeo, dopo 425 presenze e 124 gol al Bayern.