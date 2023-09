Ricordate Sigurdsson? L’islandese pronto a tornare in campo: ecco dove

Sigurdsson, è il momento della rinascita: riparte dalla Danimarca

Adesso per lui però, potrebbe essere arrivato il momento della rinascita. Come raccontato dal Daily Mail infatti, il calciatore islandese 34enne potrebbe presto fare il suo debutto con i danesi del Lyngby Boldklub, club della prima divisione danese per cui l’ex Tottenham ha firmato nelle scorse settimane. Come ipotizzato dall’Inghilterra, già venerdì 22 settembre potrebbe essere la data del ritorno in campo di Gylfi Sigurdsson, calciatore che sembrava essere destinato a una carriera decisamente differente.