Riecco Isla: l’ex Juventus vicino al trasferimento in Spagna

I tifosi dell’Udinese lo ricordano con affetto, in quanto eroe della prima qualificazione ai playoff sotto la gestione di Francesco Guidolin. I sostenitori della Juventus, invece, lo associano ai primi scudetti di questa incredibile serie di successi. Mauricio Isla ha il bianconero nel destino, almeno in Italia. L’esterno cileno ha faticato a ripetersi anche in altri campionati, come testimoniano le difficoltà con Olympique Marsiglia e Fenerbahce.

FUTURO

Isla potrebbe trasferirsi presto in Spagna, lasciandosi alle spalle l’esperienza in Turchia. Il quotidiano cileno La Cuarta sostiene che il difensore da poco svincolato sarebbe vicino al trasferimento al Betis Siviglia, con cui ci sarebbe già un accordo di massima anche sull’ingaggio.