Riecco Mario Mandzukic: il bomber torna in Europa

Firma imminente per l’ex Juventus Mario Mandzukic. Il bomber croato, reduce dall’esperienza in Qatar con l’Al Duhail, ha deciso di rimettersi in gioco in Europa e più precisamente in Spagna. Tutto dipenderà dalle decisioni del nuovo mister del Celta Vigo. Sarà il club iberico, infatti, la nuova destinazione dell’attaccante.

Mandzukic torna in Europa

Da quanto si apprende dai media spagnoli, mancherebbe solo l’ufficialità per il passaggio di Mario Mandzukic al Celta Vigo. Tutto fatto con l’attaccante croato che torna a giocare in Spagna dopo aver indossato, sempre nella Liga, la maglia dell’Atletico Madrid dal 2014 al 2015. Nella scorsa sessione di mercato, il centravanti era stato ad un passo dal tornare in Italia per vestire la maglia della Fiorentina o quella della Roma ma adesso pare aver optato per Spagna. Secondo As, la trattativa è praticamente ormai fatta e si attende solo l’ok del mister Eduardo Coudet, subentrato a Oscar Garcia come nuovo allenatore del club.