Rifondazione Tottenham, Mourinho sbircia in Italia in cerca di rinforzi

Il richiamo dell’Italia sembra continuare a esercitare un certo fascino nei confronti di José Mourinho. Lo Special One ha lasciato ricordi estremamente piacevoli tra i tifosi dell’Inter, club con cui ha conquistato lo storico Triplete nel 2010. Ora il tecnico portoghese, da quasi un anno alla guida del Tottenham dopo l’esonero di Mauricio Pochettino, sembra intenzionato a fare la spesa proprio in Serie A per rinforzarsi in vista della prossima stagione.

ROMA – Lo sguardo di Mourinho è rivolto direttamente su Roma, sponda giallorossa. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, gli Spurs avrebbero messo nel mirino il centrocampista Amadou Diawara. L’ex Napoli sarebbe considerato la pedina ideale per costruire il nuovo reparto mediano. La Roma, dal canto suo, non esclude una cessione, ma non per meno di 30 milioni di euro.