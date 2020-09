Rinnovo Donnarumma: la richiesta di Raiola spaventa il Milan…

Si fa in salita per il Milan la trattativa per il rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma, in scadenza a giugno 2021. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, la richiesta arrivata alla dirigenza da parte del suo agente Mino Raiola sarebbe ben superiore all’ingaggio attuale.

Donnarumma: la richiesta monstre di Raiola

Secondo quanto si apprende, Raiola chiederebbe per Donnarumma un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che i dirigenti del Milan non sarebbero disposti a proporre al giocatore. L’intenzione era quella di arrivare ad un aumento rispetto ai 6 milioni netti attuali, ma non di questa portata.

L’ipotesi di inserire dei bonus sembra la strada maggiormente percorribile ma a quanto pare il potente procuratore non la pensa allo stesso modo. Il rischio, a questo punto, che Donnarumma possa essere libero di firmare con qualsiasi altro club a parametro zero nella prossima stagione 2021/2022.

