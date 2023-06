Rinnovo o cessione immediata: il Psg concede l’ultimatum a Mbappé

Sono ore calde riguardo il futuro di Kylian Mbappé. Il primo passo lo avrebbe fatto il Psg, stanco di dover accontentare la giovane stella in tutto e per tutto. Il club, secondo Psg community, avrebbe comunicato al giocatore di prendere una decisione già quest'estate, in modo da procedere ad una cessione e ricavarne il minimo indispensabile. Perché il francese va in scadenza di contratto a giugno 2024 e ha già deciso di non esercitare l'opzione per un anno aggiuntivo, che avrebbe allungato la data di scadenza al 2025. Dunque se Kylian non verrà ceduto in questi mesi estivi, il prossimo anno potrà lasciare Parigi a parametro zero ed è proprio ciò che il proprietario del club, Tamim Bin Hamad Al Thani, vorrebbe evitare.