Rio Ferdinand rivela: “Kane? Potrebbe andare alla Juventus…”

Harry Kane potrebbe lasciare il Tottenham in estate. L’attaccante potrebbe infatti tentare una nuova avventura per cercare di vincere qualche trofeo, obiettivo che fin qui non è riuscito a raggiungere con gli Spurs. Del futuro del giocatore ha parlato l’ex difensore Rio Ferdinand.

FUTURO – “Restando al Tottenham non avrebbe niente per essere ricordato, nessun trofeo. Non può rimanere a guardare, se vuole andare in un grande club deve volerlo per forza, altrimenti ne uscirebbe devastato. Sarebbe perfetto per un rilancio del Manchester United, ma credo che faranno un tentativo su di lui anche Juventus e Real Madrid”.

TOTTENHAM, RIO FERDINANDO SUGGERISCE COUTINHO