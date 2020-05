Rio Ferdinand stregato da un big del Napoli: “Fossi allo United, lo prenderei”

Il Manchester United si avvia a concludere una stagione ancora al di sotto delle aspettative. I Red Devils stanno comunque già programmando la prossima campagna acquisti. Servono rinforzi per fare un deciso salto di qualità. Ma quali potrebbero essere i profili giusti? L’ex difensore inglese Rio Ferdinand ha le idee chiare, come dimostra alla BBC: “Ne dico tre: Sancho, Saul e Kalidou Koulibaly“. Poi ha aggiunto sul difensore senegalese del Napoli: “Koulibaly è stato impressionante nel cuore della difesa del Napoli e ha un gran numero di pretendenti nelle migliori leghe europee”. Insomma, Ferdinand non ha dubbi: per rinforzarsi, lo United deve necessariamente guardare in casa Napoli.