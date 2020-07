Ritorno al City per Boateng? Lui ammette: “Non direi di no…”

Dopo nove stagioni il ciclo di Jerome Boateng al Bayern Monaco sembra ormai concluso. Il difensore tedesco ha conquistato otto titoli in Bundesliga e una vittoria in Champions League. Ora, però, la sua avventura pare destinata a terminare in anticipo. Il giocatore dovrebbe cambiare aria e tra le varie ipotesi sul suo futuro c’è anche l’opzione Premier League.

RITORNO

Per Boateng si tratterebbe di un vero e proprio ritorno. Infatti il difensore è stato accostato al Manchester City, sua ex squadra. Infatti Jerome ha già militato con i Citizens nel 2010/11. Lo stesso Boateng ha commentato le ipotesi sul suo futuro ai microfoni di Sky Sport: “Non direi di no ad un ritorno in Inghilterra. Adoro guardare la Premier League e mi è piaciuto molto giocarci anche se solo per una stagione. Purtroppo nella mia esperienza al City sono stato sfortunato perché mi sono infortunato subito e poi non mi è stato possibile giocare nella posizione che mi era stata assicurata”.