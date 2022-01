Ritorno al passato per Bale: c’è l’ipotesi Southampton

Il neo presidente del club vorrebbe riportare il gallese dove tutto ha avuto inizio

Con il proprio contratto in maglia Blancos in scadenza nell'estate del 2022, Bale potrebbe cambiare t-shirt e magari vestire proprio quella del club inglese che lo ha cresciuto dagli U18 fino alla prima squadra. Il Real Madrid non intende rinnovare il contratto al gallese - e con lui anche di altri giocatori come Marcelo e Isco - e in tal senso l'interesse del Southampton potrebbe essere l'occasione giusta per l'esterno madrileno.