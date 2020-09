Ritorno in Spagna per Falcao? Due top club pronti a farsi avanti

Gol a raffica e giocate da campione. Questo è il ricordo che Radamel Falcao ha lasciato in Spagna, quando con la maglia dell’Atletico di Madrid conquistò anche un’Europa League e una Copa del Rey. Le ultime stagioni sono state particolarmente complicate per il Tigre, spesso infortunato e calato nel rendimento. L’attaccante colombiano milita attualmente nel Galatasaray, in Turchia, ma potrebbe tornare nuovamente nella Liga.

RITORNO

Infatti, secondo il portale spagnolo Don Balon, Falcao sarebbe finito nel mirino delle due formazioni di Madrid. L’Atletico cerca una prima punta e, viste le difficoltà nell’arrivare a Luis Suarez, avrebbe pensato anche al Tigre. Il Real, però, prepara lo sgarbo: i Blancos, infatti, vorrebbero assicurarsi una riserva di Karim Benzema di altissimo livello e il colombiano sembrerebbe perfetto per questo ruolo.