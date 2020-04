Rivaldo consiglia Coutinho: “Vada al Chelsea per rilanciarsi…”

Lo storico campione brasiliano Rivaldo è tornato a parlare di Philippe Coutinho. Il calciatore del Bayern Monaco, ma di proprietà del Barcellona, non sta affrontando un periodo molto positivo e non sta riuscendo, ora anche a causa dell’emergenza coronavirus, ad imporre il proprio calcio.

Dopo aver lasciato il Liverpool, dove aveva dato il meglio di sé, il brasiliano non ha mai ritrovato lo stesso smalto che gli aveva permesso di affermarsi tra i migliori talenti del calcio mondiale. Parlando a Betfair, il Pallone d’Oro del 1999 ha commentato: “Non ha confermato ciò che ci aspettavamo da lui, ma ha ancora tempo per recuperare”, ha detto Rivaldo. “Se ritrova la fiducia tornerà ad essere il campione visto in Inghilterra. Deve pensare che è ancora un giocatore della Nazionale anche se non è stato fortunato né a Barcellona né al Bayern. Forse tornare in Premier, magari al Chelsea, potrebbe riportarlo al top. Deve giocare con continuità in un top club europeo per evitare di perdere il posto nel Brasile”.