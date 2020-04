Rivaldo consiglia il Barcellona: “Dembele incompiuto, si può vendere”

Doveva essere il colpo a sorpresa del Barcellona per rimpiazzare Neymar nell’estate 2017. Finora Ousmane Dembele ha mostrato solo a sprazzi il suo talento, risultando però ancora piuttosto acerbo. L’ex Blaugrana Rivaldo non sembra particolarmente convinto della possibilità che il giovane attaccante possa esplodere nelle prossime stagioni. Questo il suo parere piuttosto scettico a Bet Fair: “Ousmane Dembele ha firmato per il Barcellona quasi tre anni fa e ha già avuto abbastanza tempo per affermarsi nel club e dimostrare il suo valore. È possibile che non mostrerà mai la sua qualità al Barça. È ancora un giocatore con un enorme potenziale, ma penso che quest’estate potrebbe essere l’occasione giusta per il Barcellona di venderlo o addirittura scambiarlo con un giocatore che stanno già inseguendo. È stato sfortunato per gli infortuni, ma potrebbe anche aver provato a dare di più in alcuni momenti. Le cose non sono andate secondo le aspettative e potrebbe essere in grado di rilanciare la sua carriera in un altro club dove si sentirà più sicuro di giocare al meglio”.