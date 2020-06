Rivaldo, dispetto all’Inter: “Cavani, vai all’Atletico. Meglio Madrid dell’Italia”

Visto il suo passato da stella del Milan, verrebbe da dire che Rivaldo sta continuando a fare dispetti ai cugini dell’Inter. Infatti l’ex attaccante brasiliano ha commentato la situazione di Edinson Cavani, in uscita dal Paris Saint-Germain e corteggiato dai nerazzurri. Tuttavia, secondo il bomber campione del mondo nel 2002 con la Seleçao, la miglior destinazione per il Matador non sarebbe Milano, ma Madrid. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: “Ci sono voci di una trattativa con l’Inter, ma Cavani dovrebbe continuare a considerare l’opzione Atlético. Sarebbe bello per lui, perché andrebbe a giocare in un club che lotta per il campionato e disputa sempre la Champions League. E poi a Simeone piacerebbe avere un giocatore come Cavani nella sua squadra. Meglio chiudere la carriera a Madrid che in Italia”.