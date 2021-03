Rivaldo mette in guardia il Real Madrid: “Ritorno di Cristiano Ronaldo? Non è più quello di una volta…”

Torna a parlare Rivaldo, storico ex calciatore brasiliano anche di Milan e Barcellona nonché Pallone d’Oro. La stella ha affrontato diversi temi dell’attualità calcistica internazionale ai microfoni di Betfair compreso il potenziale ritorno di Cristiano Ronaldo in Liga con la maglia del Real Madrid.

Rivaldo mette in guardia il Real Madrid su CR7

“Renderebbe molto felici i madridisti senza dubbio, ma sarebbe anche un rischio“, ha detto Rivaldo sul ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. “Dobbiamo riconoscere che il CR7 che ha lasciato il Real Madrid alcuni anni fa non è lo stesso di adesso. Certo, continuerà a segnare tanti gol e a fare la differenza, ma si potrebbe essere troppo esigenti nei suoi confronti, considerando la fase della carriera in cui si trova. Se le cose non vanno bene, il suo status di idolo potrebbe essere danneggiato”.

Sul rivedere il duello Cristiano Ronaldo-Messi, però, Rivaldo non ha dubbi: “Ora che con Laporta sono aumentate le possibilità per Leo di restare, sarebbe fantastico riunire Messi e Cristiano ancora per qualche anno. Sarebbe emozionante non solo per i loro club, ma per tutti i tifosi. Inoltre, la Spagna potrebbe recuperare un po’ della sua grandezza, e tornare davanti alla Premier League, alla Bundesliga e alla Serie A”.