Rivelazione Ochoa: “Ero l’obiettivo numero uno del Napoli, ma presero Ospina perché…”

Nella scorsa estate era stato il tormentone di calciomercato in casa Napoli: la scelta di un portiere dopo l’infortunio di Alex Meret. Alla fine arrivò David Ospina, ma tra i nomi caldissimi c’era quello del messicano Guillermo Ochoa, portiere che all’epoca giocava nello Standard Liegi.

L’estremo difensore messicano, attualmente all’America, in patria, è tornato a parlare del mancato trasferimento in Italia. Intervistato ai microfoni di Total Soccer il classe ’85 ha rivelato: “Ero eccitato all’idea di firmare col Napoli, il presidente dello Standard parlò col mio agente, lo fece venire in Belgio per trattare da vicino ma alla fine non mi permise di andare”, ha detto Ochoa. “Ancelotti aveva seguito il Messico e dopo l’infortunio di Meret aveva deciso di prendermi. Ero io la priorità, non Ospina, ma non dipendeva di certo da me. Sono rimasto tranquillo, ma ora dico che fu sicuramente un peccato”.