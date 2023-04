Roberto Firmino si offre al Barcellona ma… viene rifiutato

Sfuma la possibilità barça per Roberto Firmino, il quale ora dovrà guardarsi intorno per cercare un'altra squadra

Aumentano sempre di più le voci riguardanti un clamoroso approdo di Roberto Firmino al Barcellona. Il calciatore si libererà a parametro zero al termine dell'attuale stagione e avrebbe così espresso la preferenza, rivolgendosi in Spagna. Secondo quanto rivelato da Marca, però, il Barça avrebbe si ricevuto la candidatura ma deciso di respingerla. Il motivo? Il club non avrebbe bisogno di centravanti, ma di esterni per cui l'ex Liverpool risulterebbe superfluo per le gerarchie di Xavi.