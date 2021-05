Roberto Renzi nuovo proprietario della Samb, spesi 540mila euro

La Sambenedettese ha un nuovo proprietario: Roberto Renzi la rileva all'asta per 540mila euro

La Sambenedettese ha un nuovo proprietario: si tratta di Roberto Renzi, che ha rilevato all'asta il club di Serie C per una cifra pari a 540mila euro, dopo aver aspettato l’arrivo di Kim Dae Jung. La road map che attende il neo-presidente prevede la risoluzione di tutte le pratiche e il pagamento del titolo sportivo entro giovedì. Poi dovrà saldare i debiti sportivi e solo allora potrà iscrivere la Sambenedettese nella categoria.

LE DICHIARAZIONI - “Il mio primo rilancio è stato di cinquecentomila euro – ha spiegato Renzi – Garantisco serietà. La Serie C? Non ho speso tutti questi soldi per andare in Promozione”.