Roma, Arteta gela i giallorossi: “Xhaka resterà all’Arsenal”

Il tecnico dell'Arsenal si sbilancia sul futuro del centrocampista svizzero, attualmente nel mirino della Roma.

Lo svizzero Xhaka è uno dei calciatori al centro del calciomercato della Roma. Il centrocampista dell'Arsenal è un'esplicita richiesta del tecnico portoghese Josè Mourinho per rafforzare l'organico giallorosso. Ad oggi però non sono stati compiuti passi in avanti significativi, anzi ci sono delle dichiarazioni non positive per la Roma.