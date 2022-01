Roma, avanti tutta per Kamara in uscita dal Marsiglia

La Roma continua a cercare un rinforzo per il suo centrocampo, nel mirino Boubacar Kamara del Marsiglia.

Boubacar Kamara non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Marsiglia e per questo motivo è diventato l’obiettivo principale della Roma per rinforzare il centrocampo di Mourinho, a gennaio. Il giocatore francese, secondo quanto riportato da L’Equipe, potrebbe lasciare la Francia in questa sessione di calciomercato per permettere al club di monetizzare qualcosa dalla sua cessione. La Roma di Mourinho, che ha buoni rapporti con il club francese dopo le cessioni di Pau Lopez e Under, prosegue i contatti con l’agente di Kamara per capire la disponibilità del giocatore al trasferimento. A gennaio, il Marsiglia chiederebbe per liberarlo una cifra intorno ai 10 milioni di euro ma su di lui, nelle ultime ore, sarebbe piombato anche il Manchester United. Il giocatore al momento, vorrebbe quindi aspettare l'offerta degli inglesi, che sarebbe molto più ricca e ambiziosa rispetto a quella del club giallorosso.