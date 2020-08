Roma, cercasi direttore sportivo: Paratici il sogno, due le alternative

Ultimato ormai il passaggio di proprietà, dalla cordata di James Pallotta al gruppo di Dan Friedkin, la Roma inizia a progettare il futuro. I giallorossi sono reduci da due stagioni disastrose e vogliono tornare protagonisti, magari ripercorrendo l’annata 2017/18, quando con Eusebio Di Francesco in panchina, arrivarono a raggiungere una clamorosa semifinale di Champions League. Per programmare il futuro, però, servono dirigenti preparati. Per questo motivo, il club capitolino sta lavorando per individuare il direttore sportivo migliore sulla piazza.

PROFILI

Il sogno principale è Fabio Paratici. Nonostante il ds abbia giurato fedeltà alla Juventus, la Roma non smette di corteggiarlo, come riportato da “Il Messaggero”. I giallorossi, però, non vogliono farsi trovare impreparati. Qualora il grande obiettivo non dovesse essere raggiunto, ecco due profili come piano B. Si tratta di Cristiano Giuntoli del Napoli e Daniele Pradé, che a Roma ha già avuto modo di lavorare.