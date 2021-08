Roma, concreto interesse per Lenglet

Il Direttore Sportivo della Roma Tiago Pinto vorrebbe portare in giallorosso, il centrale del Barcellona.

INTERESSE - Secondo le ultime indiscrezioni, il centrale del Barcellona sarebbe in cima alla lista dei desideri giallorossi, ma la trattativa non appare semplice. Lenglet infatti, ha un contratto con il Barcellona fino al 2026 e fino ad ora, non ha espresso il desiderio di cambiare maglia. L'affare però non sembra impossibile, il Barcellona ha bisogno di monetizzare e il difensore francese classe 1995, non è considerato incedibile dall'allenatore blaugrana Koeman. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, sempre che Roma e Barcellona trovino un punto su cui impostare un'eventuale formula di acquisto.