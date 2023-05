Roma, due top club europei mettono nel mirino Tammy Abraham

Interesse "europeo" per l'inglese, il quale sarebbe finito nel taccuino di due top club europei come United e Psg

Il profilo di Tammy Abraham è entrato nei radar di due top club europei. Due formazioni in forte emergenza offensiva e alla ricerca di un numero nove di ruolo, con l'inglese che per caratteristiche ne soddisferebbe l'identikit. Si tratterebbe di Manchester United e Psg, con il primo che non riscatterà Weghorst ed è quindi alla ricerca di un sostituto. L'olandese arrivò a Manchester solo pochi mesi fa, durante la sessione invernale di calciomercato, senza riuscire ad impressionare la direzione tecnica di Erik ten Hag. D'altro canto, i francesi non sono particolarmente soddisfatti del lavoro di Hugo Ekitike, così avrebbero pensato al centravanti della Roma .

Alle grandi ed importanti richieste estere, c'è la Roma di Mourinho che di Tammy non si vorrebbe liberare. Nonostante una serie di prestazioni altalenanti, tra bassi e alti nel corso dell'intera stagione, il progetto giallorosso si baserebbe proprio sull'inglese. In caso di importanti offerte però, quest'ultimo potrebbe prendere forme diverse e concederne la cessione. Al momento comunque non vi sarebbe alcun contatto tra i club, per cui le trattative si spostano direttamente in estate. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.