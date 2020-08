Roma, Dzeko vicino all’addio: sfida Juve-Inter, ma c’è un terzo incomodo

E’ arrivato a Roma tra grandi aspettative generali. Ha dovuto fare i conti con le tante critiche per una stagione negativa, quella d’esordio. Difficilmente, però, un campione stecca continuamente. E così Edin Dzeko è riuscito a conquistare i tifosi della Roma a suon di reti pesantissime. Il punto più alto della sua esperienza con i giallorossi è stata sicuramente il raggiungimento della semifinale di Champions League nel 2018, eliminando in rimonta il super favorito Barcellona. Tuttavia anche le favole più belle hanno una fine. Dzeko sembra vicino a lasciare la Roma in estate.

DESTINAZIONI

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore sarebbe finito nel mirino di Juventus e Inter, pronte a darsi battaglia per assicurarsi il bosniaco. Tuttavia l’ex City piace anche a un terzo club: infatti, anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone si sarebbe fatto avanti. Lo stesso Dzeko avrebbe già dato il suo benestare sulla destinazione spagnola.