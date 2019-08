Roma, ecco il colpo per la difesa: in arrivo un top player del Liverpool

Le prossime 48 ore saranno decisive per l’arrivo di Dejan Lovren alla Roma. Il centrale croato del Liverpool è ad un passo dal club giallorosso.

Il classe 1989 è sempre più vicino a firmare per la squadra di Fonseca che, dopo l’addio di Manolas, aveva bisogno di un rinforzo di spessore nel reparto arretrato. I Reds continuano a chiedere 20 milioni di euro, con la Roma che è arrivata ad offrirne 3 per il prestito e altri 12 – cifra che può arrivare a 15 – per il riscatto, obbligatorio superate un certo numero di presenze.