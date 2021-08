Roma, Florenzi nel mirino di due club spagnoli

Il laterale destro cerca una nuova sistemazione in vista della stagione 2021/22.

RITORNO - Lo stesso Florenzi ha già giocato in Liga (sei mesi nel 2020 con la maglia del Valencia) e sarebbe ansioso di rimettersi in gioco in questo campionato. L'Atletico Madrid starebbe pensando a lui, in caso di ritorno di Kieran Trippier in Premier League (dalle ultime indiscrezioni sarebbe molto vicino il passaggio al Manchester United). Nel Siviglia una figura di riferimento è l'ex DS della Roma Monchi, il quale conosce bene Florenzi e potrebbe convincerlo a sposare la causa andalusa. La trattativa dovrebbe essere impostata sull'acquisto a titolo definitivo del laterale Italiano.