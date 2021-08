Roma, idea Pjanic per il centrocampo

Il calciatore bosniaco potrebbe tornare ad indossare la maglia giallorossa, a cinque anni di distanza, dall'ultima volta.

TRATTATIVA - Secondo il "Mundo Deportivo", il calciatore bosniaco non ha chiuso al ritorno in giallorosso, anzi sarebbe ben felice di tornare in una piazza che lo ha sempre amato e apprezzato. 185 presenze e 30 gol, questi i numeri di Pjanic con la maglia giallorossa, dal 2011 al 2016. In questo momento, la Juventus rimane in pole, però se la trattativa dovesse sfumare, non si esclude che i giallorossi possano tentare l'assalto definitivo. La base di partenza di questa trattativa, potrebbe essere quella di un prestito, con la partecipazione del Barcellona a pagare parte dello stipendio del bosniaco.