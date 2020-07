Roma, il Barcellona ha individuato il sostituto di Arthur in Italia

Il Barcellona ha trovato in Italia il sostituto di Arthur, neo-acquisto della Juventus di Maurizio Sarri. Il centrocampista brasiliano ha doti tecniche e tattiche differenti da Miralem Pjanic, il che non permetterà al bosniaco di sostituire pienamente i compiti svolti fin qui da Arthur nel club catalano.

L’IDENTIKIT DEL SOSTITUTO

Il Barcellona cerca un giocatore che sia molto bravo nel palleggio, con buone doti tattiche e con una certa propensione a trovare l’ultimo passaggio. Caratteristiche molto difficili da trovare all’interno dell’orizzonte europeo se non a costi proibitivi. Il calciomercato però non smette mai di stupire, e all’interno del team di mercato catalano sta nascendo un’idea stuzzicante che potrebbe portare all’acquisto di un giocatore italiano che milita nella Roma.

L’UOMO GIUSTO

Lorenzo Pellegrini rappresenta l’uomo giusto per sostituire Arthur. Secondo quanto riportato da Don Balòn, il centrocampista romano rappresenta il sostituto ideale del brasiliano per caratteristiche tecniche e tattiche, ma la trattativa è tutta ancora da impostare. I primi contatti tra le due società sono stati avviati, e la richiesta della società capitolina non scende al di sotto dei 40 milioni di euro, con il Barcellona che a questo punto ha bisogno di riflettere e di fare ulteriori valutazioni in merito alla sostenibilità dell’investimento. Pellegrini e il Barcellona potrebbero incrociare le proprie strade fin dalla prossima stagione, Roma permettendo.