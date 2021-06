Roma in cerca di un portiere: due ipotesi legate all’arrivo di Mourinho

I giallorossi vogliono un numero uno affidabile dopo l'esperienza non esaltante con Pau Lopez

L'arrivo di José Mourinho alla Roma è destinato a condizionare inevitabilmente il mercato in entrata. Il portoghese ama circondarsi di fedelissimi e di connazionali. Dunque non mancano i nomi accostati al club giallorosso. Attualmente uno dei punti deboli della formazione capitolina è sicuramente il portiere. Pau Lopez non ha offerto le giuste garanzie nell'ultimo biennio, con tanti alti e bassi. Discorso simile per Antonio Mirante, che pure aveva iniziato bene, prima di affondare nel finale di stagione, con la goleada di Manchester. Serve dunque un estremo difensore affidabile.