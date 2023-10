Roma, Jerome Boateng si propone. Può arrivare a parametro zero

Ancora alla ricerca di un nuovo club dopo la deludente avventura al Lione, Jerome Boateng pare stia prendendo in considerazione l'idea di un trasferimento in Serie A. Più precisamente alla Roma, che attualmente è in piena emergenza difesa. Il difensore è stato ad un passo dal tornare al Bayern Monaco la scorsa settimana, ma tutto si è concluso in un nulla di fatto. La buona notizia però è che le sue condizioni fisiche sono ancora di buon livello, quindi il tedesco può essere un ottimo innesto a stagione in corso per la squadra di Mourinho. Conferirebbe ai giallorossi una prospettiva internazionale e vincente - ha vinto un Mondiale e diversi campionati in Germania - oltre che una buona sicurezza al reparto arretrato. Tra le alternative c'è anche Eric Dier. Lo riporta Calciomercato.com.