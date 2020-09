Roma, Kumbulla: “Qui per vincere, sono un difensore aggressivo”

Oggi è arrivato anche l’annuncio ufficiale, Marash Kumbulla è diventato ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Il difensore albanese è intervenuto ai canali ufficiali del club giallorosso dove ha spiegato le proprie emozioni.

“VOGLIO VINCERE”

“Sono felice di essere qui, il mio obiettivo è quello di aiutare lo staff e i compagni a migliorare e a vincere più partite possibile. E questo si può fare crescendo tutti quanti insieme. Ho già parlato con il Mister, mi ha fatto subito una bella impressione, mi ha già spiegato come vorrebbe che io giocassi e sicuramente con il tempo impareremo a conoscerci meglio e magari a vincere insieme. Per me Verona è casa e lo rimarrà per sempre. Ringrazio la società, i miei compagni e i tifosi. Mi hanno aiutato a crescere e non lo dimenticherò mai. La mia caratteristica principale? Penso che sia l’anticipo, sono aggressivo. Mi reputo un difensore che oltre a pensare a difendere pensa anche a giocare la palla”. Così il neo calciatore giallorosso si è presentato ai canali ufficiali della Roma.

