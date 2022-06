Mkhitaryan, Roma o Inter? Il giocatore ha preso la sua decisione

Il giocatore ha preso la decisione riguardo il suo futuro

Henrikh Mkhitaryan è stato uno dei punti fermi nelle ultime stagioni della Roma. L'armeno ha da sempre dato il suo grande contributo a livello di prestazioni, ma il suo futuro era uno dei temi caldi in casa giallorossa. Il contratto del giocatore scade a giugno e il club capitolino aveva avanzato una proposta per il rinnovo, nonostante l'interessamento dell'Inter. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista ha comunicato da poco alla Roma che non accetterà l’ultima offerta giallorossa, quella con cui Tiago Pinto aveva rilanciato, nella speranza di convincere il giocatore a restare ancora in giallorosso. L'armeno ha invece deciso di lasciare i giallorossi, scegliendo l’Inter.