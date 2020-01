Roma, l’obiettivo Villar non gioca. Il tecnico dell’Elche rivela: “Ha perso due kg per lo stress”

Gonzalo Villar è ad un passo dalla Roma. Il centrocampista classe 1998 a breve potrebbe lasciare l’Elche, squadra di Segunda Division spagnola.

Il giocatore inoltre non è sceso in campo nella partita di ieri contro l’Almeria e il mister Pacheta ha poi spiegato la sua scelta a Informacion: “Se lo mettevo si sarebbe rotto. Pesa due chili in meno a causa dello stress per questa situazione. La decisione è stata mia, non volevo ferirlo in nessun modo”.

Una panchina che ha il sapore di una partenza certa del giocatore che dovrebbe abbracciare il progetto di Paulo Fonseca. Ma attenzione, su Villar ha messo gli occhi anche il Valencia.