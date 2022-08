Roma, Mourinho accoglie Belotti ma mercato non è chiuso

La Roma abbraccia Belotti. L’attaccante è sbarcato nella Capitale e si è recato a Trigoria dopo aver firmato il contratto triennale che lo legherà ai giallorossi. Il nazionale non ha dimenticato il suo passato granata, dedicando un lungo post di ringraziamento ai tifosi, in cui tra l’altro si legge: «So che il mio silenzio, in tutto questo tempo, potrebbe avervi ferito e vi chiedo scusa per questo, ma ci sono situazioni che mi hanno portato a fare cosi». Intanto sul mercato continua la caccia a Camara dell’Olympiakos, con Pinto che tratta il prestito oneroso senza obbligo di riscatto se non a determinate condizioni. La forbice continua a esistere. Per questo restano in corsa anche lo svincolato Grillitsch e Lokonga dell’Arsenal.