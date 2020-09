Roma, nuovo assalto a Smalling: c’è l’offerta al Manchester United

Dopo la sconfitta a tavolino rimediata contro l’Hellas Verona, la Roma si getta sul mercato. I giallorossi vogliono puntellare la squadra a partire dalla difesa. Il primo obiettivo per il reparto arretrato è sicuramente Chris Smalling. Il difensore inglese ha giocato in prestito l’ultima stagione con i capitolini, risultando spesso uno dei migliori della formazione di Paulo Fonseca. Tuttavia, una volta terminata l’annata, è tornato al Manchester United.

OFFERTA

La Roma si sarebbe già fatta avanti per il giocatore, come riportato da The Guardian. Sempre secondo il media inglese, i giallorossi avrebbero offerto 12 milioni di euro per il cartellino del difensore. Lo United, però, sarebbe disposto a cedere Smalling solamente per 20 milioni di euro.