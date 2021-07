Roma, passi in avanti per l’arrivo di Shomurodov

Il mercato dei giallorossi comincia a muoversi completamente e dopo gli arrivi di Viña e Rui Patricio, ecco chi potrebbe essere il terzo colpo.

L'allenatore della Roma Josè Mourinho vuole un attaccante da affiancare all'esperto Dzeko e al giovane Mayoral. Nelle ultime ore sembra che si siano fatti passi in avanti per l'arrivo dal Genoa, dell'atttacante uzbeko Shomurodov.