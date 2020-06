Roma, Pastore verso la cessione: tentazione dalla MLS

Dopo due anni poco redditizi, il matrimonio tra la Roma e Javier Pastore sembra giunto ai titoli di coda. Il “Flaco” non è mai riuscito a mostrare tutto il suo potenziale in giallorosso, limitandosi a qualche spazzo saltuario. Così prende quota l’ipotesi di una cessione nel corso del mercato estivo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il giocatore argentino sarebbe stato cercato da Gustavo Barros Schelotto, ex tecnico del Boca Juniors ora ai Los Angeles Galaxy in MLS. Pastore sarebbe il primo nome della lista degli obiettivi di mercato del club statunitense per rinforzarsi. L’affare dovrebbe concretizzarsi per 10 milioni di euro.