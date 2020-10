Roma, prima la paura, poi il sospiro di sollievo: Smalling torna in Italia

La Roma ha vissuto una serata decisamente movimentata. L’ultimo giorno di mercato è stato incentrato principalmente per provare a riportare nella Capitale Chris Smalling. Il difensore inglese di proprietà del Manchester United aveva giocato in prestito con i giallorossi l’ultima stagione risultando uno dei migliori interpreti a disposizione di Paulo Fonseca.

BRIVIDO

La trattativa sembrava essersi risolta positivamente: Smalling sarebbe tornato in Italia a titolo definitivo per un’operazione da 15 milioni di euro. Al momento della consegna del contratto, proprio in extremis, sarebbero sorte alcune problematiche legate alla consegna di tutti i documenti previsti per la pratica, tra i quali spiccava la mancanza dell’indice di liquidità. Alla fine il lieto fine per la Roma. Questo il comunicato del Manchester United: “Il Manchester comunica di aver raggiunto un accordo con la Roma per il trasferimento di Chris Smalling. Tutti al Manchester United desiderano ringraziare Chris per i suoi anni di servizio, dedizione e professionalità e gli augurano tutto il meglio per il suo futuro”